وزارة الدفاع الروسية تكشف نسخة نادرة من مدرعاتها

شهدت التدريبات التكتيكية الخاصة التي أجريت مؤخرا في بطرسبورغ استخدام نسخة نادرة من عربة "فودنيك" المدرعة المتعددة المهام.

والمقصود بالأمر هو استخدام نسخة طبية من سيارة "غاز – 39371"

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها صورة فوتوغرافية لعربة الإسعاف هذه.

ومن مميزات أسطول عربات "فودنيك" تكيفها حسب المهام التي تنفذها. ويمكن أن تنصب على منصة العربة المدرعة وحدات مختلفة تتضمن الأسلحة أو المعدات الخاصة.

فيما يتعلق بالنسخة الطبية للعربة فإنها تتميز بغياب أي أسلحة فيها وتزويدها بأجهزة ومعدات مخصصة لتسهيل عملية نقل الجرحى.

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وقد يبلغ وزن العربة من هذا النوع 7500 كيلوغرام. أما وزن الحمولة المنقولة فيبلغ 2500 كيلوغرام. ويمكن أن تسير العربة بسرعة 120 كيلومترا في الساعة إلى مسافة 1000 كيلومتر.

وأشار موقع وزارة الدفاع إلى أن عربة "فودنيك" لا تستخدم عمليا في القوات المسلحة لأغراض الإسعاف لوجود عربات خير منها، مثل مدرعة الإسعاف "تيغر" بوزن 8500 كيلوغرام والتي بمقدورها نقل 6 جرحى، فضلا عن أفراد طاقم العربة الذي يضم السائق والطبيب والممرضة.

وعلاوة على ذلك يمكن أن يستخدم الجيش لأغراض الإسعاف عربة "تايفون" المصنوعة على أساس شاحنة "كاماز" الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا