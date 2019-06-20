واقع مأساوي.. كلاب الهاسكي تركض "فوق الماء" بدلا من الجليد!

تظهر صورة نادرة مجموعة من كلاب الهاسكي وكأنها تركض على الماء أثناء سحبها لعربة التزلج على الجليد الذائب في غرينلاند، ما يكشف الآثار الهائلة لتغير المناخ.

والتقط ستيفن أولسن، عالم المناخ في معهد الأرصاد الجوية الدنماركي (DMI)، الصورة المذهلة عقب موجة من الطقس الدافئ الحار المثير للجدل، وذلك أثناء قيامه مع فريقه بتجميع المعدات من محطة للطقس في منطقة Inglefield Fjord، حيث ذاب الجليد وبدأ الماء في التجمع على السطح.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD — Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) June 14, 2019

ونشر أولسن الصورة الملتقطة يوم 13 يونيو، على حسابه في "تويتر"، وكتب: "تعتمد المجتمعات في غرينلاند على الجليد البحري للنقل وصيد الأسماك. وتتطلب الأحداث الشديدة المتمثلة في فيضانات الجليد بسبب البدء المفاجئ للذوبان السطحي، زيادة قدرات التنبؤ لطقس القطب الشمالي".

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ونظرا لأن ثلج البحر مضغوط جدا ومن دون تشققات تقريبا، فإن الصورة تعطي انطباعا بأن الكلاب تركض فوق الماء. وبسبب الحرارة الشديدة، تشير التقديرات إلى أن غرينلاند فقدت ما يعادل ملياري طن من الجليد.

ويذوب الغطاء الجليدي في غرينلاند سنويا، بين شهري يونيو وأغسطس. ولكن خبراء التغير المناخي يقولون إن الذوبان بدأ مبكرا هذا العام.

وفي عام 2012، شهدت غرينلاند خسارة قياسية في الغطاء الجليدي، ويرجع ذلك إلى عاملين: الضغط العالي فوق غرينلاند وانخفاض الغطاء السحابي مع تساقط الثلوج، ما يعني أن الإشعاع الشمسي يمكن أن يضرب السطح الجليدي.

المصدر: ذي صن