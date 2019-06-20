اختفاء محطة ذرية روسية تحت سحابة اصطناعية

قامت وحدات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي بإخفاء محطة "سمولينسك" الذرية وذلك بمقتضى فرضية طرحتها التدريبات التي شاركت فيها مختلف الأجهزة الأمنية الروسية.

وأفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن إدارة الإعلام في وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية استخدمت من أجل إخفاء المحطة لأول مرة رذاذا جويا تم إعداده على أساس الغرافيت الذي لا يعمل في مجال الترددات المرئية فحسب بل والترددات تحت الحمراء.

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وبذلك أصبحت المحطة الذرية مختفية تماما عن الرادارات وأجهزة الرؤية الليلية المعادية بعد أن شكلت 5 شاحنات "كاماز" فوق المحطة الذرية سحابة دخانية بمساحة كيلومترين مربعين.

يذكر أن وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للمنطقة العسكرية الغربية صدت أثناء التدريبات هجوم طائرة من دون طيار للعدو الافتراضي على المحطة الذرية وذلك باستخدام منظومات الحرب الإلكترونية من طراز "سينيتسا" و"جيتيل".

المصدر" روسيسكايا غازيتا