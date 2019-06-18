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شاهد.. إنزال سفينة خفر الساحل الشمالي الروسي إلى الماء

العلوم والتكنولوجيا

شاهد.. إنزال سفينة خفر الساحل الشمالي الروسي إلى الماء
Alf van Beem / wikimedia.org
صورة أرشيفية
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شهد مصنع السفن "زيلينودولسك" في جمهورية تترستان إنزال سفينة خفر الساحل التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي " أنادير" من مشروع " 2210 أوكيان".

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وقال ناطق باسم المصنع إن " أنادير" هي سفينة ثالثة ينتجها المصنع من هذا المشروع. وكان قد سلم لجهاز الأمن الفدرالي عام 2016 سفينة خفر الساحل "ببوليارنا زفيزدا" أما السفينة الثانية "بيتروبافلوفسك" فأنزلت إلى الماء مطلع العام الجاري.

وأوضح أن هذا الصنف من السفن يخصص لخفر سواحل المحيط المجمد الشمالي وضمان الملاحة البحرية الآمنة في منطقة القطب الشمالي وحراسة ناقلات النفط والغاز المارة عبر البحار الشمالية إلى أوروبا.

وتتميز السفينة بقدرتها على كسر الجليد بسماكة 80 سنتيمترا. كما أنها تتميز بمدى الإبحار البعيد وظروف الراحة الممتازة لأفراد طاقمها.

المصدر: سلاح روسيا

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