روسيا تبني 13 كاسحة جليد ثقيلة بحلول عام 2035

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المنتدى الدولي لمنطقة القطب الشمالي، أن روسيا بصدد تحديث موانئها الشمالية التي تطل على المحيطين المتجمد الشمالي والهادئ.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الرئيس الروسي قوله إن أسطول كاسحات الجليد الروسي سيضم، بحلول عام 2035، نحو 13 كاسحة جليد ثقيلة، بما فيها 9 كاسحات جليد نووية.

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واقترح بوتين على المستثمرين الأجانب الاستثمار في إنشاء مينائين كبيرين في مطلع الدرب البحري الشمالي بمدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي الروسية بأقصى شرق روسيا، وفي نهايته، مدينة مورمانسك الروسية في شمال غرب روسيا، مع العلم أن عام 2018 شهد زيادة كبيرة في نقل البضائع عبر الدرب البحري الشمالي، والذي بلغ 20 مليون طن.

يذكر أن 3 كاسحات جليد ثقيلة يتم بناؤها حاليا في بطرسبورغ.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق بأن روسيا تنشر قوات الدفاع الجوي التي من شأنها حماية الدرب البحري الشمالي، فضلا عن بناء كاسحات جليد عسكرية وإنشاء قواعد عسكرية في جزر المحيط المتجمد الشمالي والجزر الشمالية الواقعة فيه.

المصدر: زاشيشات روسيا