طائرة روسية برمائية ضخمة في معرض باريس للطيران 2019

أصبحت طائرة "بي – 200" البرمائية الروسية معروضا رئيسيا قدمته شركة الطائرات الموحدة في معرض Paris Air Show 2019 الذي يقام في الفترة ما بين 17 و23 يونيو الجاري في باريس.

وقد كشفت شركة الطائرات الموحدة عن مجموعة من مشاريعها في مجال الطيران المدني وطيران النقل. إلا أن طائرة "بي – 200" بقيت ضمن تلك المشاريع معروضا حيا ووحيدا إذ أنها تشارك في البرنامج الجوي ويمكن الاطلاع عليها في جناح الطائرات أيضا.

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يذكر أن طائرة "بي – 200" تعد من أفضل الطائرات المخصصة لإطفاء الحريق، وذلك بفضل سرعتها وحمولتها التي تبلغ 12 طنا، وقدرتها على سحب الماء من الأحواض المائية الواقعة في الأراضي الوعرة، بما فيها الجبال.

وتعد "بي – 200" طائرة متعددة المهام حيث يمكن استخدامها إلى جانب إخماد الحرائق، كطائرة الإجلاء والإسعاف في منطقة الطوارئ والإنقاذ والنقل ومراقبة البيئة.

جدير بالذكر أن الشركة الروسية كشفت في "لو بورجي" عن مجسمات لمختلف الطائرات المدنية والعسكرية ومن بينها طائرة الركاب المدنية "إم إس -21" بمحركها "بي دي – 14" وطائرات "ميغ – 35" و" سو- إس إم30" و"ياك – 130" و"ميغ – 29" و" إيل – 78"و" إم كا – 90" العسكرية. وغيرها.

المصدر: تاس