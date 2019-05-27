 
مباشر

روسيا تصمم طائرة برمائية نفاثة مطورة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصمم طائرة برمائية نفاثة مطورة
المكتب الصحفي لمصنع "بيرييف"
طائرة برمائية روسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwk1

جاء في بيان أصدره المكتب الصحفي لمصنع "بيرييف" للطائرات في مدينة تاغانروغ الروسية أن العمل على تصميم نماذج جديدة من الطائرات البرمائية يجري في المصنع على قدم وساق.

إقرأ المزيد
الطائرة البرمائية
الطائرة البرمائية "بي - 200"

وأشار المكتب الصحفي إلى أن مصممي المصنع سبق لهم أن صمموا ما يزيد عن 30 نموذجا من الطائرات، بما في ذلك أكبر طائرة برمائية نفاثة في العالم من طراز "آ- 40 ألباتروس" ( القطرس). ويجري الآن العمل على تصميم نموذج مطور من تلك الطائرة البرمائية الضخمة.

هذا وسبق لقائد أسطول بحر قزوين الروسي العميد البحري سيرغي بينتشوك، أن أفاد في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن سرب الطائرات الحربية الذي سيرابط في القاعدة الجوية الروسية بالقرب من مدينة محج قلعة في داغستان الروسية سيتضمن الطائرات البرمائية من طراز "بي – 200" ومروحيات " مي – 14 بي" البحرية.

وأوضح العميد أن تلك الطائرات والمروحيات ستنفذ مهام البحث عن سفن مستغيثة وإنقاذ أطقمها وتقديم الإسعافات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تهتم به أكثر من زوجها.. قصي خولي "يسرق قلب" زوجة سيسك فابريغاس!