روسيا تصمم طائرة برمائية نفاثة مطورة

جاء في بيان أصدره المكتب الصحفي لمصنع "بيرييف" للطائرات في مدينة تاغانروغ الروسية أن العمل على تصميم نماذج جديدة من الطائرات البرمائية يجري في المصنع على قدم وساق.

إقرأ المزيد

وأشار المكتب الصحفي إلى أن مصممي المصنع سبق لهم أن صمموا ما يزيد عن 30 نموذجا من الطائرات، بما في ذلك أكبر طائرة برمائية نفاثة في العالم من طراز "آ- 40 ألباتروس" ( القطرس). ويجري الآن العمل على تصميم نموذج مطور من تلك الطائرة البرمائية الضخمة.

هذا وسبق لقائد أسطول بحر قزوين الروسي العميد البحري سيرغي بينتشوك، أن أفاد في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن سرب الطائرات الحربية الذي سيرابط في القاعدة الجوية الروسية بالقرب من مدينة محج قلعة في داغستان الروسية سيتضمن الطائرات البرمائية من طراز "بي – 200" ومروحيات " مي – 14 بي" البحرية.

وأوضح العميد أن تلك الطائرات والمروحيات ستنفذ مهام البحث عن سفن مستغيثة وإنقاذ أطقمها وتقديم الإسعافات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا