مقاتلة "سو-34" الروسية تتزود بمنظومة حرب إلكترونية

تسلمت مقاتلات "سو-34" المرابطة في مقاطعة فورونيج الروسية أجهزة جديدة للحرب الإلكترونية.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي إن منظومة "خيبينا – 2" للحرب الإلكترونية تمتلك مجالا أوسع لحماية الطائرة ومدى أبعد للتأثير على الأهداف المعادية، ما زاد بدوره من قدرة الطائرة على البقاء في الجو أثناء المعركة الجوية وقصف الأهداف البرية.

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وأوضح أن حاويات توضع فيها أجهزة الحرب الإلكترونية التابعة لمنظومة "خيبينا – 2" تتوزع في طرفي الجناحين.

وتمنع أجهزة الحرب الإلكترونية، حسب الناطق، الرادارات المعادية من مرافقة الطائرة الصديقة والتقاطها راداريا. أما التشويش الذي تصدره أجهزة الحرب الإلكترونية فتموه المسافة التي تفصل الطائرة عن الدفاعات الجوية المعادية فتخفي الهدف الحقيقي بالتضليل بالأهداف الكاذبة .

وقال الناطق إن أجهزة "خيبينا – 2" للحرب الإلكترونية تنصب في مقاتلة "سو- 30 إس إم" أيضا.

يذكر أن منظومة "خيبينا – 2" للحرب الإلكترونية تم تصميمها على شكل حاوية تعلق بالطائرة. وسيتم اختبارها أثناء تدريبات يوليو المقبل حيث سيعمل الطيارون على تضليل رادارات منظومة "إس – 300" للدفاع الجوي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا