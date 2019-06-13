قناة روسية تنشر فيديو الألعاب البهلوانية المذهلة لمقاتلة " سو-30 إم 2"

نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية فيديو رائعا أظهر ألعابا بهلوانية مذهلة قام بها طيار اختبار " سو-30 إم 2" المطورة.

وجرى تصوير الفيديو في مطار مصنع "غاغارين" بمدينة كومسومولسك بشرق روسيا.

إقرأ المزيد

واستعرض الفيديو أداء الطيار عند تنفيذه ألعابا بهلوانية معقدة، حيث كادت طائرته تلامس قمم الأشجار ثم صعدت عموديا إلى السماء.

وقال طيار المقاتلة، سيرغي كيتايف، إن كل تحليق يعتبر فريدا من نوعه ولا يمكن أن يتكرر، كما قال:" على الطيار يجب أن يثق بطائرته ويحسن التعامل بها".

المصدر: روسيسكايا غازيتا