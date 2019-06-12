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الدفاع الروسية تشتري 100 مروحية مطورة من طراز "صياد الليل"

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية تشتري 100 مروحية مطورة من طراز
Sputnik Sergey Kompaniychenko
مروحية "صياد الليل"
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تعتزم وزارة الدفاع الروسية أن تشتري 98 مروحية من طراز" مي – 28 إن إم" (صياد الليل) المطورة حتى عام 2027.

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية في وزارة الدفاع الروسية إن المشتريات ستتحقق في إطار برنامج تسليح الجيش الروسي لأعوام 2018 – 2027.

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وكان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، قد أعلن في وقت سابق عن جاهزية وزارة الدفاع  لشراء 100 مروحية "صياد الليل".

وأوضح أن إنتاج المروحيات قد بدأ في مدينة روستوف الروسية حيث ستتزود بصواريخ "خريزانتيما – إم" المضادة للدبابات التي تدمر الأهداف على بعد 10 كيلومترات ومنظومات الحماية من الصواريخ "أرض – جو" المعادية.

يذكر أن "مي – 28 إن إم" هي مروحية للجيل الجديد نصبت لأول مرة فوق مروحتها رادارا للرصد الدائري يقدم لطاقمها معلومات سريعة وموثوقة عن الأوضاع القتالية. ويسمح نظام القيادة المزدوج بقيادة المروحية من قبل فردي الطاقم.

وقد طرأت تعديلات على محرك المروحية وغالبية أنظمتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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