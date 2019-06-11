إنزال فرقاطة صغيرة ثامنة إلى الماء في تترستان الروسية

شهد مصنع "زيلينودولسك" للسفن في جمهورية تترستان الروسية الثلاثاء 11 يونيو مراسم إنزال فرقاطة "إنغوشيا" الصغيرة الثامنة من مشروع 21636 إلى الماء.

صرح بذلك للصحفيين المتحدث الرسمي باسم البحرية الروسية، إيغور ديغالو، الذي قال إن أفراد طاقم السفينة تلقوا دورة خاصة بقيادتها في مركز التدريب ببطرسبورغ. وأضاف أن 7 فرقاطات من هذا النوع تخدم حاليا في البحرية الروسية لتكون سفينة "إنغوشيا" الثامنة من هذا المشروع.

Sputnik Sergey Mamontov

يذكر أن إزاحة الفرقاطة الصغيرة من مشروع 21636 بلغت 950 طنا، وسرعتها 25 عقدة بحرية، ومدى الإبحار 2.5 ألف ميل بحري.

ويمكن أن تسير السفينة في البحر لمدة 10 أيام دون أن تتزود بالوقود. وتتسلح السفينة بصواريخ "كاليبر" المجنحة والمدافع ومنصة "غيبكا" الدوارة للصواريخ المضادة للجو. من طراز "إيغلا".

المصدر: روسيسكايا غازيتا