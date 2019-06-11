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إنزال فرقاطة صغيرة ثامنة إلى الماء في تترستان الروسية

العلوم والتكنولوجيا

إنزال فرقاطة صغيرة ثامنة إلى الماء في تترستان الروسية
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فرقاطة "سيربوخوف" من مشروع 21736
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شهد مصنع "زيلينودولسك" للسفن في جمهورية تترستان الروسية الثلاثاء 11 يونيو مراسم إنزال فرقاطة "إنغوشيا" الصغيرة الثامنة من مشروع 21636 إلى الماء.

صرح بذلك للصحفيين المتحدث الرسمي باسم البحرية الروسية، إيغور ديغالو، الذي قال إن أفراد طاقم السفينة  تلقوا دورة خاصة بقيادتها في مركز التدريب ببطرسبورغ. وأضاف أن 7 فرقاطات من هذا النوع تخدم حاليا في البحرية الروسية لتكون سفينة "إنغوشيا" الثامنة من هذا المشروع.

إنزال فرقاطة صغيرة ثامنة إلى الماء في تترستان الروسية
Sputnik Sergey Mamontov
بناء فرقاطة "إنغوشيا"

يذكر أن إزاحة الفرقاطة الصغيرة من مشروع 21636 بلغت 950 طنا، وسرعتها 25 عقدة بحرية، ومدى الإبحار 2.5 ألف ميل بحري.

ويمكن أن تسير السفينة في البحر لمدة 10 أيام دون أن تتزود بالوقود. وتتسلح السفينة بصواريخ "كاليبر" المجنحة والمدافع ومنصة "غيبكا" الدوارة  للصواريخ المضادة للجو. من طراز "إيغلا".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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