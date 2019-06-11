أطقم الحرب الإلكترونية في روسيا تحمي المطارات من "الدرونات"

بدأت 10 مجموعات من أطقم الحرب الإلكترونية في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي بأداء المهام القتالية الخاصة بحماية المطارات وغيرها من المنشآت العسكرية الهامة من "الدرونات" .

وقال ناطق في المنطقة العسكرية الغربية إن أطقم الحرب الإلكترونية تم تدريبها بناء على تجربة مكافحة "الدرونات" المقاتلة في سوريا حيث حاول الإرهابيون قصف قاعدة "حميميم" بها. وأضاف الناطق أن العدد الإجمالي لأطقم الحرب الإلكترونية الخاصة بمكافحة "الدرونات" المقاتلة بلغ 20 مجموعة.

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وأوضح أن مجموعة الحرب الإلكترونية تضم عادة منظومات الحرب الإلكترونية من طراز "سيلوك" و" جيتيل" و"ليسوك".

يذكر أن منظومة "سيلوك" للحرب الإلكترونية عبارة عن وسيلة حديثة لمكافحة "الدرونات" المقاتلة. وتقوم المنظومة بالبحث الأوتوماتيكي عن الطائرات من دون طيار وتحدد إحداثياتها. وبمقدور المنظومة أن تقوم بإسكات "الدرونات" المقاتلة العاملة بترددات مختلفة وذلك على مدى بضعة كيلومترات.

أما منظومة "جيتيل" للحرب الإلكترونية فإمكانها إغلاق قنوات اتصال "الدرون" المقاتل على مدى 50 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا