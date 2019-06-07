شركة "روستيخ" الروسية تكشف عن مدفع جديد لسلاح المظليين

كشفت شركة "تسني توش ماش" الروسية بصفتها فرعا في شركة "تيخماش" الحكومية في ضواحي موسكو عن نموذج اختباري لمدفع "لوتوس" الجديد ذاتي الحركة والقابل لإنزاله جوا.

وقال ناطق باسم سلاح المظليين الروسي إن المدفع عيار 120 ملم من شأنه أن يحل محل مدفع الهوتزر "نونا" في وحدات قوات المظليين. وأضاف أن المدفع تم وضعه على منصة "بي دي إم – 4" ليبلغ وزنه 18 طنا، وسرعته القصوى 70 كيلومترا في الساعة، وقدرة محركه 450 حصانا. وبمقدور المدفع الذاتي الحركة أن يقطع مسافة 500 كيلومتر دون أن يتزود بالوقود.

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وأوضح الناطق أن طاقم المدفع يتكون من 4 أفراد. ويمكن أن يرمي بسرعة 8 طلقات في الدقيقة وذلك إلى مدى 13 كيلومترا، مشيرا إلى أن عملية إعداد المدفع لإطلاق النار تتحقق بقدر كبير من الأوتوماتيكية.

وقال الناطق إن مدفع "لوتوس" يعد نموذجا مطورا من مشروع "زاؤوراليتس" الروسي المزود بمدفع عيار 152 ملم. إلا أن الذخيرة المطورة عيار 120 ملم صارت لا تقل فاعلية وقوة عن عيار 152 ملم.

ومن مميزات المدفع الذاتي الحركة الجديد حمايته الدائرية من تأثير الأسلحة الفائقة الدقة وأجهزة التسديد الليزرية وذلك عن طريق تشكيل ستار من الدخان.

وقال نائب كبير المصممين في الشركة المصنعة للمدفع، دميتري ميليخوف، إن الدفعة الأولى من مدافع "لوتوس" يتوقع أن تنتج عام 2020.

المصدر: روسيسكايا غازيتا