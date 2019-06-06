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جنرال روسي: "اليد الميتة" جاهزة لتوجيه ضربة ساحقة للعدو

العلوم والتكنولوجيا

جنرال روسي:
Sputnik Youry Abramochkin
صورة أرشيفية
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تحدث الرئيس الأسبق لأركان قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، فيكتور يسين، إلى الصحفيين عن فاعلية منظومة الانتقام النووي الروسية "بيريمتر" (اليد الميتة).

ويعتقد الجنرال أن قرب الصواريخ الأمريكية من الحدود الروسية في حال نشرها في أوروبا الشرقية لن يمنع نظام "بيريمتر" أو "اليد الميتة"، حسب تصنيف الناتو، من توجيه ضربة ساحقة إلى العدو ولن يخفض من فاعليته.

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وقال الجنرال إن الصحفيين شوّهوا في وقت سابق  تصريحاته حول ضعف مزعوم لـ"اليد الميتة" الروسية في حال نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا.

وأكد أن نظام "بيريمتر" قادر على تنفيذ مهمته الرئيسية  في توجيه ضربة نووية جوابية إلى العدو إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأوضح قائلا:" ستكون تلك الضربة أضعف من المطلوب، إذ أن العدو سيستطيع في حال هجومه أولا تدمير عدد كبير من صواريخنا. لكن ما يبقى لدينا يكفي لتوجيه ضربة ساحقة إليه ".

كما أكد الجنرال أن نظام "بيريمتر" خضع للتحديث ويعتبر جاهزا تماما للاستخدام.

يذكر أن نظام "بيريمتر" ("اليد الميتة" حسب تصنيف الناتو) يعتبر نظاما بديلا لكل صنوف القوات المسلحة التي تمتلك الصواريخ والذخائر النووية. وتم تصنيعه كنظام بديل في حال تدمير الولايات المتحدة بضربتها الأولى مراكز القيادة وخطوط الاتصال التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية. وبمقدور "اليد الميتة " اتخاذ قرارها ذاتيا دون تدخل الإنسان في عملها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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