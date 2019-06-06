الصين تختبر صواريخ منظومة "إس – 400" الروسية

تعتزم القوات المسلحة الصينية أن تبدأ في يونيو الجاري اختبار الصواريخ الجديدة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس – 400".

وأفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر دبلوماسي لها بأن صاروخين سيطلقان أحدهما نحو هدف باليستي وآخر نحو طائرة أو صاروخ مجنح.

إقرأ المزيد

وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن السفينة الروسية الحاملة للصواريخ والأجهزة والمعدات لمنظومة "إس – 400" المخصصة للصين الشعبية تعرضت يوم 9 يناير الماضي في مضيق المانش لعاصفة شديدة، ما ألحق أضرارا بغالبية الأجهزة والصواريخ. واضطرت السفينة بعد ذلك إلى العودة إلى مينائها في بحر البلطيق.

وأفادت وسائل الإعلام في وقت لاحق بأن الصواريخ المتضررة من العاصفة قد تم إتلافها. أما الشركة المصنعة لمنظومة "إس – 400"، فقامت بتجميع دفعة جديدة من الصواريخ وسلمتها في مايو الماضي للجانب الصيني.

يذكر أن الصين أجرت في وقت سابق اختبار منظومة "إس – 400" التي اشترتها من روسيا حيث اعترض الصاروخ هدفا باليستيا محلقا بسرعة 3 كيلومترات في الثانية على بعد 250 كيلومترا.

المصدر: تاس