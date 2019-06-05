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اختبار نموذج مطور من منظومة "بانتسير" الروسية المضادة للجو

العلوم والتكنولوجيا

اختبار نموذج مطور من منظومة
rostec.ru
منومة "بانتسير أس أم" المطورة
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أفاد مصدر في الصناعة الدفاعية الروسية في حديث أدلى به يوم 4 مايو لوكالة "نوفوستي" بأن الاختبارات الحكومية للنموذج المطور من منظومة "بانتسير _ إس إم" المضادة للجو تختتم عام 2021.

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وقال المصدر إن النموذج المطور للمنظومة سيزود بصاروخ يحلق بسرعة تفوق ضعفي سرعة صاروخ منظومة "بانتسير – إس 1"، أي 3000 متر في الثانية مقابل 1300 متر في الثانية.

اختبار نموذج مطور من منظومة
rostec.ru
صورة أرشيفية

وهناك تعديلات أخرى طرأت على المنظومة الجديدة رادار شبكي متعدد المهام يمكّن المنظومة من زيادة مدى اكتشاف الهدف حتى 75 كيلومترا، ما يفوق ضعفي مواصفات سابقتها.

وقال المصدر إن كل النماذج المطورة يتم تصنيعها من الصفر لأن من المستحيل تحديث "بانتسير" القديمة بمثل هذه المواصفات الممتازة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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