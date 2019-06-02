شاهد.. وحدات المظليين الروسية تتزود بعربات قتالية جديدة

انتقلت الكتيبة الخامسة في سلاح المظليين الروسي إلى استخدام المجنزرات الجديدة وهي عربات الإنزال القتالية " بي إم دي – 4 إم" وناقلات الأفراد المدرعة "راكوشكا".

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن المظليين تسلموا الشتاء الماضي 5 آلاف مظلة جديدة للأفراد والعربات وقد حققوا في تلك الفترة 80 ألف قفزة بالمظلة وأنزلوا جوا 80 عربة قتالية.

يذكر أن "بي إم دي – 4 إم" هي عربة قتالية للمظليين تم تصميمها على أساس منصة عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3"، ما يسهل صيانتها وإصلاحها الميداني بالتعاون مع المشاة.

وقام المصممون بتخفيض وزن " بي إم دي – 4 إم" حتى 13 طنا، ما سهل عملية إنزالها جوا من طائرات النقل "إيلوشين". ومن ناحية أخرى فإن هذا الأمر لم يؤثر أبدا على القدرة النارية للعربة المزودة بمدفع عيار 100 ملم الذي بمقدوره إطلاق النار بالقذائف الشديدة الانفجار والصواريخ المضادة للدبابات على حد سواء، فضلا عن المدفع الرشاش عيار 30 ملم الذي يرمي أوتوماتيكيا.

المصدر: فيستي. رو