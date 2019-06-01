روسيا تطور منظومة صاروخية بقدرات فائقة

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس يواصلون تطوير منظومة للصواريخ الموجهة قادرة على إصابة عدة أهداف في وقت واحد.

وتبعا للتسريبات فإن المنظومة التي سيطلق عليها اسم "بولات" أو (الفولاذ)، ستزود بصواريخ موجهة شبيهة بصواريخ منظومة "كورنيت"، ستعمل مع أنظمة توجيه ليزرية وحرارية وبصرية، وستكون قادرة على التعامل مع الأفراد والمواقع المحصنة التي يحتمي بها الجنود في أرض المعركة، وتدمير المدرعات والآليات العسكرية، وحتى الدرونات والمروحيات التي تقع في مجال إصابتها.

كما من المفترض أن تزود هذه المنظومة بـ 8 سبطانات قادرة على إطلاق الصواريخ دفعة واحدة أو على مراحل، ليصيب كل صاروخ هدفه بدقة، على مسافة قد تزيد عن 6 كلم.

Sputnik evgeny biyatov

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وستركب هذه المنظومة على عربات عسكرية مجنزرة، أو سيارات "تيغر" الروسية، لتصبح بديلا لمنظومات "كورنيت" الحالية، التي تعتبر من أكثر منظومات الصواريخ الموجهة فاعلية في العالم.

وما تزال المواصفات الفنية والتقنية الدقيقة لهذه المنظومة محاطة بالسرية، لكن من المتوقع أن تكشف روسيا عن بعضها قبل نهاية الجاري.

المصدر: وكالات روسية