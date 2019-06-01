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من هم أسلاف الحضارة البشرية؟

العلوم والتكنولوجيا

من هم أسلاف الحضارة البشرية؟
Globallookpress
من هم أسلاف الحضارة البشرية؟
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أعلنت مجموعة علماء دولية أن أول المزارعين في تاريخ البشرية هم سكان القارة الإفريقية قبل آلاف السنين.

ويفيد موقع EurekAlert بأن الباحثين حللوا الحمض النووي القديم الذي حصلوا عليه من 41 هيكلا بشريا موجودا في متاحف تانزانيا وكينيا وزيمبابوي، ما سمح لهم بتحديد من كان البشر الأوائل الذين أنتجوا المواد الغذائية.

كما هو معروف أول شكل من أشكال إنتاج المواد الغذائية هو تربية الغنم والماعز، وهذا ما يمارسه حتى الآن سكان المناطق الواقعة جنوب الصحراء.

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واتضح أن مجموعة بشرية، من مناطق شمال-شرق إفريقيا، ساهمت في انتشار تربية الماشية من كينيا وتنزانيا، هؤلاء الناس جاؤوا إلى شرق إفريقيا واختلطوا بمنتجي الأعلاف المحليين قبل 3500-4500 سنة. بعد ذلك أصبح الصيادون معزولين وراثيا عن جامعي الثمار مع استمرارهم بالعيش جنبا إلى جنب.

ومنذ نحو 1200 سنة حدثت طفرة مهمة، بقدوم شعوب من المناطق الشمالية- الشرقية والغربية لإفريقيا، ساهمت في تحسين النسب وتشكل السمات الوراثية، التي تلاحظ اليوم عند سكان شرق إفريقيا. وقد حدث هذا مع تطور الزراعة والتعدين.

المصدر: لينتا. رو

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