روسيا تعدّل واحدا من أهم صواريخها المخصصة للمقاتلات الحربية

ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد عدلوا صواريخ R-27 الشهيرة، المخصصة للطائرات والمقاتلات الحربية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصواريخ المعدلة، باتت قادرة على إصابة الأهداف على بعد مسافات أكبر، وزودت رؤوسها بتقنيات توجيه جديدة فائقة الدقة، قادرة على التعامل مع مختلف أنواع التشويش الإلكتروني، لتضمن للمقاتلات الروسية التفوق في الجو، والقدرة على تدمير مختلف الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة، بما فيها الطائرات والدرونات والصواريخ المجنحة.

youtube/Alexandr Vihorev

ويبلغ طول هذه الصواريخ 4700 ملم، ووزنها 350 كلغ، ولها القدرة على حمل 39 كلغ من المتفجرات، والوصول إلى أهدافها من مسافات تصل إلى 110 كلم.

youtube/Alexandr Vihorev

ومن المفترض أن يتسلم سلاح الجو الروسي دفعات من هذه الصواريخ قبل نهاية العام الجاري ليستخدمها في مقاتلات "سو-27" و"سو33" و"سو-30" و"سو-34" و "سو35".

المصدر: وكالات روسية