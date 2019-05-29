600 كم/سا.. شاهد أسرع قطار على وجه الأرض! (فيديو)
You-Tube: New China TV
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كشفت الصين في مقطع فيديو نشرته مؤخرا، عن النموذج المبدئي لأسرع قطار في العالم، أكدت أن سرعته تصل إلى 600 كم/سا، حيث تناقلت وسائل إعلام محلية المقطع عبر منصاتها المختلفة.
وتعمل الشركة الحكومية الصينية للسكك الحديدية، "CRRC"، حاليا، على تجربة النموذج الاختباري للقطار المغناطيسي المعلق، الذي يبدأ إنتاجه على نطاق واسع مع حلول عام 2021.
المصدر: يوتيوب
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