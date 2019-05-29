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الجيش الروسي: سنعرض "الدرون الصياد" لأول مرة في معرض عسكري مرتقب (صور)

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي: سنعرض
RT: Twitter / Milcolumnist
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أعلن الجيش الروسي أنه ينوي عرض "الدرون الصياد" لأول مرة، خلال فعاليات معرض عسكري ضخم، يقام خارج العاصمة الروسية، موسكو، في شهر يونيو القادم.

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ويعتبر "الدرون الصياد"، Okhotnik، أحدث طائرة بلا طيار، من الوزن الثقيل، في سلاح الجو الروسي، صممت خصيصا للقضاء على أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

وتعمل شركة "سوخوي" الشهيرة على تطوير الدرون الجديد منذ عام 2011، حيث من المتوقع دخوله الخدمة خلال العام الجاري، إذ تعتبر قيادة الجيش الروسي ذلك أولوية قصوى.

وعلى الرغم من سرية المواصفات التقنية للـ "الدرون الصياد"، إلا أن وسائل إعلام قد ادعت أن وزنه عند الإقلاع يقارب "20-25 طنا"، وأن سرعته التي تفوق الصوت، "تصل إلى 1400 كم/سا".

كما من المرجح أن يمتلك الدرون الثقيل خاصية التخفي عن الرادار وأنظمة الدفاع الجوي، وأن يجهز بمعدات رصد ورقابة أيضا.

وعلاوة على ما سبق، انتشرت شائعات تتحدث عن إمكانية دمج نظام تشغيل المقاتلة، Su-57، مع نظام "الدرون الصياد"، بحيث يقوم طيار المقاتلة بالتحكم بالدرون، وتوجيهه للقضاء على الدفاعات الجوية المعادية، تمهيدا لدخول المقاتلات الحربية بعد ذلك.

ومن المتوقع أن يكون "الدرون الصياد" أحد أهم الأسلحة المتطورة التي ستعرض خلال المعرض العسكري الدولي الضخم، Army-2019، إلى جانب نظام الدفاع الجوي، S-350 Vityaz، الذي يدخل الخدمة في صفوف الجيش خلال العام الجاري.

طور الجيش الروسي نظام، S-350 Vityaz، ليحل محل الجيل الأقدم منه، S-300s، حيث تخطى الأول بنجاح كافة الاختبارات التقنية والعملية التي خضع لها، في شهر مارس الماضي.

المصدر: RT

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