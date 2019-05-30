سفن خفر السواحل الشمالية الروسية تسيطر على الدرب البحري الشمالي

يلعب الدرب البحري الشمالي، مع مرور الوقت، دورا متزايدا في المواصلات البحرية العالمية، وخاصة بعد اكتشاف حقول الغاز والنفط في الجرف القاري هناك، وارتفاع سرعة ذوبان الجليد.

وأوكلت إلى الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ الروسيين مهمة حماية المنطقة الاقتصادية (200 كيلومتر) على امتداد الدرب البحري الشمالي.

ومن بين السفن الحربية الروسية التي تقوم بأداء تلك المهمة سفن خفر السواحل الشمالية من مشروع 22100 .

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وقد بدأ بناء أول سفينة من هذا المشروع عام 2012 في مصنع "زيلينودولسك" بجمهورية تتارستان بعد تصميمها في مكتب "ألماس" البحري الروسي للتصاميم، وذلك بطلب من إدارة خفر السواحل في جهاز أمن الدولة.

وسلمت سفينة خفر السواحل الشمالية "بوليارنايا زفيزدا" لجهاز أمن الدولة عام 2016. وأنزلت السفينة الثانية من هذا المشروع "بيتروبافلوفسك" إلى البحر في يونيو الماضي.

أما السفينة الثالثة فلا تزال قيد البناء في المصنع.

وتبلغ سرعة سفينة خفر السواحل من مشروع 22100 نحو21 عقدة بحرية، ومدى إبحارها 12 ألف ميل بحري. وإنها يمكن أن تبقى في البحار الشمالية لمدة 60 يوما دون أن تتزود بالوقود.

وتسلح السفينة بمدفع " آكا – 176 إم" الأوتوماتيكي والرشاشين الثقيلين عيار 14.5 ملم. ولديها موقع لهبوط مروحية "كا – 27" البحرية. ويمكن أن تتزود مستقبلا بمنظومات "أوران" الصاروخية المضادة للسفن.

المصدر: روسيسكايا غازيتا