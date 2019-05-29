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العثور على آثار كارثة قديمة مدمرة

العلوم والتكنولوجيا

العثور على آثار كارثة قديمة مدمرة
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تسونامي ضرب إندونيسيا
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اكتشف فريق علماء دولي آثار تسونامي كارثي ضرب سومطرة بإندونيسيا قبل 600 سنة.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين عثروا على أماكن في الجزيرة فيها 10 قرى قديمة يعود تاريخها إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر، تسعة منها دمرها تسونامي عام 1394 أما القرية العاشرة فكانت تقع على مكان مرتفع لم تصلها الموجة المدمرة. ولكن مع ذلك هاجر سكانها بعد هذه الكارثة.

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وأظهر تحليل الأواني الخزفية التي عثر عليها في هذه القرية، أنها صنعت في سوريا والصين. وبعد الكارثة أسس التجار المسلمون مجتمعات جديدة في ذات المكان. حيث أسسوا سلطنة آتشيه ، التي كانت قائمة حتى عام 1904.

وتشبه هذه الكارثة القديمة، تلك التي وقعت عام 2004 التي أودت بحياة 290 ألف شخص وفقد ملايين الناس منازلهم. هذا التسونامي كان نتيجة هزة أرضية على مقربة من سواحل سومطرة، وأكثر المناطق تضررا كانت محافظة آتشيه التي قتل فيها 160 ألف شخص.

المصدر: لينتا. رو

 

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