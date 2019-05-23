نزول كاسحة ألغام بلاستيكية ثالثة إلى مياه بحر البلطيق

تشهد بطرسبورغ في 30 مايو الجاري عملية إنزال كاسحة الألغام الروسية الحديثة "فلاديمير يميليانوف" من مشروع " 12700".

وتتميز السفينة بكونها أكبر جسم في العالم يصنع من المادة البلاستيكية الزجاجية.

وستجري عملية إنزال السفينة إلى البحر في مصنع "سريدني نيفسكي" ببطرسبورغ.

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وقال ناطق باسم البحرية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن كاسحة الألغام تمتلك أحدث الأسلحة المضادة للألغام في العالم.

وأضاف أن السفينة هي كاسحة ألغام ثالثة من مشروع "12700" ينزلها المصنع إلى بحر البلطيق.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن المصنع سلم لوزارة الدفاع الروسية نهاية العام الماضي أول سفينة من هذا المشروع. وهي كاسحة الألغام "إيفان أنطونوف"، مضيفا أن المصنع بصدد بناء كاسحتي الألغام "غيورغي كورباتوف" و" ياكوف بيليايف".

ويتوقع أن يبني المصنع 40 سفينة من هذا المشروع. بحيث تتفوق على مواصفات كاسحات الألغام المصنوعة في الحقبة السوفيتية.

يذكر أن كاسحات الألغام من مشروع " 12700" تخصص للبحث عن الألغام وتدميرها في المناطق المحيطة بالقواعد البحرية والمياه القريبة من السفن الحربية الكبيرة المبحرة والراسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا