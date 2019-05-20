"التابوت المشع" يثير مخاوف من تسرب النفايات النووية إلى المحيط
اختبرت الحكومة الأمريكية بين عامي 1946 و1958، حوالي 67 سلاحا نوويا في جزر مارشال، لكنها فشلت في منع تسرب النفايات النووية إلى المحيط، تاركة سكان المنطقة وجها لوجه مع مشكلات صحية.
وعقب الاختبارات، قامت الولايات المتحدة بوضع النفايات المشعة في حفرة بإحدى الجزر، ووضعت فوق الرواسب المرعبة قبة إسمنتية بسماكة 45 سم.
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The scariest place we've ever sailed, the runit dome, on runit island on enewetak atoll, considered one of the most dangerous places in the world, where the us military tested 47 hydrogen bombs and buried all the highly radioactive waste under a thin skin of concrete next to a rising ocean, with no fencing or warning signs. The place is covered in plutonium bits evidently. The chernoble of the pacific that almost nobody knows about, and the birthplace of the thermonuclear age, the equivalent of 1.6 heroshima bombs a day for 12 years on this small atoll. #runit #runitdome #castlebravo #runitisland #anthropocene #sail #sailinglife #sailing #chernobyl #hydrogenbomb #dronephotography #dronestagram #dji #marshallislands #atoll #nuclear #enewetak #waste #enewetak #usmilitary #danger #toxic #plutonium
ونظرا لأن الحفرة كان من المفترض أن تكون حلا مؤقتا لتخزين النفايات، فإن الجزء السفلي منها غير مبطن، ما أدى إلى ظهور مخاوف من أن "التابوت" قد يسرب النفايات المشعة إلى المحيط الهادئ، وهذا خطر محتمل مدمر لكل من البيئة وشعوب المنطقة.
أثناء حديثه إلى الطلاب في فيجي يوم الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن رئيسة جزر مارشال هيلدا هاين "تشعر بقلق بالغ" من احتمال تسرب النفايات المشعة من التابوت.
وعلى الرغم من أنه لم يقدم حلولا محددة للتعامل مع الحفرة المملوءة بالنفايات النووية، لكنه قال إنه "يتعين القيام بالكثير فيما يتعلق بالتفجيرات التي وقعت في بولينيزيا الفرنسية وجزر مارشال"، وفقا لوكالة فرانس برس. مضيفا أن "هذا يتعلق بالمشكلات الصحية، والتأثير على المجتمعات والجوانب الأخرى".
المصدر: ساينس ألرت