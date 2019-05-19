مروحيات بيلاروسية تتزود بمنظومة مضادة للصواريخ "أرض – جو"

أعلن مصدر في مجمع الصناعات الحربية البيلاروسية أن 12 مروحية من طراز "مي – 8 أم تي بي - 5" تم تزويدها بمنظومة مضادة للصواريخ "أرض – جو" الروسية الصنع من طراز "فيتيبسك".

جاء ذلك على هامش معرض "ميلكس – 2019" الدولي للأسلحة الذي يقام حاليا في عاصمة بيلاروس مينسك.

وأضاف المصدر أن مروحيات النقل العسكري البيلاروسية كلها صارت الآن مزودة بتلك المنظومة الروسية التي أثبتت فاعليتها أكثر من مرة.

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وبحسب المصدر فإن مروحيات "مي – 8 أم تي بي - 5" تستخدمها قوات العمليات الخاصة في الجيش البيلاروسي وقال إن تلك المروحيات مجهزة كذلك بوسائل الإنزال السريع للمظليين.

يذكر أن "فيتيبسك" عبارة عن منظومة للحرب الإلكترونية تم تصميمها في مؤسسة "إيكران" العلمية الروسية في مدينة سامارا. وإنها تخصص لحماية المروحيات والطائرات من الصواريخ الموجهة وصواريخ "أرض – جو" المنقولة. وتتحقق الحماية عن طريق التشويش البصري والإلكتروني على تلك الصواريخ بعد اكتشافها.

جدير بالذكر أن معرض "ميليكس – 2019" يقام في مينسك ما بين 15 و18 مايو الجاري.

المصدر: سلاح روسيا