مشاركة 76 مشروعا ابتكاريا في مسابقة "التطلع إلى المستقبل" العسكرية الروسية

قدم العلماء العسكريون الممثلون لنحو 18 إقليما روسيا 76 مشروعا علميا وتقنيا ابتكاريا للمشاركة في مسابقة "التطلع إلى المستقبل" التي تنظمها وزارة الدفاع الروسية.

ومن بين المشاريع 51 عملا وبحثا علميا واردا من مؤسسات التعليم العسكري الروسية و25 مشروعا علميا قدمها العلماء العسكريون الشباب من السرايا العلمية التي شكلتها وزارة الدفاع منذ 3 أعوام.

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فيما يتعلق بمواضيع الأعمال والبحوث العلمية هناك نماذج من المعدات الحربية في مجال الميكانيكا والتقنيات اللاسلكية والحواسيب الإلكترونية وأجهزة تدريب الأفراد. وزاد هذا العدد ضعفا عما كان عليه العام الماضي.

وشملت مسابقة "التطلع إلى المستقبل" العسكرية العلماء الشباب في 18 إقليما روسيا، بما فيها المدن الروسية مثل موسكو، سانت بطرسبورغ، أنابا، ريزان، فورونيج، سمولينسك، وقازان وغيرها.

ويذكر أن هدف إقامة المسابقة هو اكتشاف العلماء والخبراء الموهوبين وتهيئة الظروف لتطبيق النتائج والإنجازات العلمية عند تنفيذ المهام الملحة الخاصة بالقوات المسلحة.

وتولت هيئة البحوث العلمية والتكنولوجيات الواعدة في وزارة الدفاع الروسية، تنظيم المسابقة ومنح الجوائز للفائزين فيها. وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة على هامش "منتدى الجيش – 2019 " العسكري التقني الذي سيعقد الصيف القادم في ضواحي موسكو.

المصدر: وزارة الدفاع