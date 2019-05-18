 
مباشر

مشاركة 76 مشروعا ابتكاريا في مسابقة "التطلع إلى المستقبل" العسكرية الروسية

العلوم والتكنولوجيا

مشاركة 76 مشروعا ابتكاريا في مسابقة
Sputnik Maksim Blinov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lv06

قدم العلماء العسكريون الممثلون لنحو 18 إقليما روسيا 76 مشروعا علميا وتقنيا ابتكاريا للمشاركة في مسابقة "التطلع إلى المستقبل" التي تنظمها وزارة الدفاع الروسية.

ومن بين المشاريع 51 عملا وبحثا علميا واردا من مؤسسات التعليم العسكري الروسية و25 مشروعا علميا قدمها العلماء العسكريون الشباب من السرايا العلمية التي شكلتها وزارة الدفاع منذ 3 أعوام.

إقرأ المزيد
الجيش الروسي يحصل على 76 مقاتلة
الجيش الروسي يحصل على 76 مقاتلة "سو 57" من الجيل الخامس حتى 2028

فيما يتعلق بمواضيع الأعمال والبحوث العلمية هناك نماذج من المعدات الحربية في مجال الميكانيكا والتقنيات اللاسلكية والحواسيب الإلكترونية وأجهزة تدريب الأفراد. وزاد هذا العدد ضعفا عما كان عليه العام الماضي.

وشملت مسابقة "التطلع إلى المستقبل" العسكرية  العلماء الشباب في 18 إقليما روسيا، بما فيها المدن الروسية مثل موسكو، سانت بطرسبورغ، أنابا، ريزان، فورونيج، سمولينسك، وقازان وغيرها.

ويذكر أن هدف إقامة المسابقة هو اكتشاف العلماء والخبراء الموهوبين وتهيئة الظروف لتطبيق النتائج والإنجازات العلمية عند تنفيذ المهام الملحة الخاصة بالقوات المسلحة.

وتولت هيئة البحوث العلمية والتكنولوجيات الواعدة في وزارة الدفاع الروسية، تنظيم المسابقة ومنح الجوائز للفائزين فيها. وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة على هامش "منتدى الجيش – 2019 " العسكري التقني الذي سيعقد الصيف القادم في ضواحي موسكو.

المصدر: وزارة الدفاع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عام على افتتاح أطول جسر في أوروبا.. ربط بين جزيرة القرم والوطن الأم روسيا ونشط السياحة