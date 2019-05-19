القوات الخاصة الروسية تسلمت درونا صاعقا

تسلمت قوات الحرس الوطني الروسي درونا مزودا بجهاز صاعق وجهاز ليزر يُعمي المجرمين.

وقال مدير عام شركة المواد الخاصة المصنعة للدرون الصاعق، يوري كليونوف، إن الدرون يزن كيلوغراما واحدا ويحمل على متنه جهازا صاعقا كهربائيا وجهاز LED الليزري الذي يتسبب في الفقدان المؤقت للبصر لدى المجرمين دون أن يلحق بصحتهم أضرارا خطيرة.

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وقال، كليونوف، يمكن للجهاز تحييد المجرم أو الإرهابي ولو اختبأ في منزل أو وراء ساتر. كما يمكن التأثير عليه عبر نافذة صغيرة.

والدرون مزود بكاميرا فيديو، ما مكّن مشغله من تقييم الوضع عن طريق تصوير ما يحدث. ويمكن أن يثبت عليه أيضا مكبر صوت وجهاز منبّه وجهاز للرؤية الليلية.

ويفترض أن يستخدم الدرون لمراقبة المناطق المحظورة، كما يمكن استخدامه في ظروف المدينة أو في الجبال أو الأراضي المكشوفة.

وقال كليونوف إن الدرون الصاعق سيكشف عنه في منتدى "الجيش – 2019" الدولي الخامس الذي سيقام في يونيو المقبل في ضواحي موسكو.

المصدر: سلاح روسيا