العثور على مخلوقات بحرية مجهولة الأصل

اكتشف علماء معهد سميثسونيان للبحوث الاستوائية في الولايات المتحدة أنواعا جديدة من يرقات الديدان الحدوية " فورونيد –phoronid" التي لا يعرف أصلها.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين جمعوا عينات من عوالق خليج بنما والبحر الكاريبي واكتشفوا 50 يرقة لديدان حدوية لحيوانات لا فقارية دودية الشكل، لها مجسات وأنبوب كيتيني إحدى نهايتيه في الرمل. وقد بين تحليل الحمض النووي ثلاثة أنواع في خليج بنما وأربعة أنواع في البحر الكاريبي.

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واتضح أيضا أن بعض أجزاء الحمض النووي لكل نوع من هذه الأنواع يعتبر فريدا ولا مثيل له في قاعدة بيانات GenBank، حيث توجد بيانات عن الحمض النووي لأكثر من 300 ألف كائن حي. هذا يعني أن العلماء اكتشفوا أنواعا جديدة، ولكن اكتشاف أشكالها البالغة قد يتطلب بضع سنوات، وقد لا يعثر عليها أبدا. ويبرر الباحثون ذلك بأن الأشكال البالغة من هذه اليرقات تعيش في قاع البحار، لذلك سيكون من الصعب العثور عليها.

المصدر: لينتا. رو