 
مباشر

العثور على مخلوقات بحرية مجهولة الأصل

العلوم والتكنولوجيا

العثور على مخلوقات بحرية مجهولة الأصل
Globallookpress
اكتشاف مخلوقات بحرية مجهولة الأصل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lutz

اكتشف علماء معهد سميثسونيان للبحوث الاستوائية في الولايات المتحدة أنواعا جديدة من يرقات الديدان الحدوية " فورونيد –phoronid" التي لا يعرف أصلها.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين جمعوا عينات من عوالق خليج بنما والبحر الكاريبي واكتشفوا 50 يرقة لديدان حدوية لحيوانات لا فقارية دودية الشكل، لها مجسات وأنبوب كيتيني إحدى نهايتيه في الرمل. وقد بين تحليل الحمض النووي ثلاثة أنواع في خليج بنما وأربعة أنواع في البحر الكاريبي.

إقرأ المزيد
اكتشاف بقايا ديناصور غريب بأجنحة مثل الخفافيش
اكتشاف بقايا ديناصور غريب بأجنحة مثل الخفافيش

واتضح أيضا أن بعض أجزاء الحمض النووي لكل نوع من هذه الأنواع يعتبر فريدا ولا مثيل له في قاعدة بيانات GenBank، حيث توجد بيانات عن الحمض النووي لأكثر من 300 ألف كائن حي. هذا يعني أن العلماء اكتشفوا أنواعا جديدة، ولكن اكتشاف أشكالها البالغة قد يتطلب بضع سنوات، وقد لا يعثر عليها أبدا. ويبرر الباحثون ذلك بأن الأشكال البالغة من هذه اليرقات تعيش في قاع البحار، لذلك سيكون من الصعب العثور عليها.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وغنت من أجل قيادة السيارة.. سعودية تبدأ حفلتها بالرقص وأنهتها بتلاوة القرآن