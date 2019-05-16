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الجيش الروسي يطبق طريقة جماعية لاستخدام الطائرات من دون طيار

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يطبق طريقة جماعية لاستخدام الطائرات من دون طيار
Sputnik Aleksey Malgavko
استخدام الدرونات في الجيش الروسي
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طبق الخبراء في المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي لأول مرة طريقة جماعية لاستخدام الطائرات من دون طيار.

أفاد بذلك قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى الفريق ألكسندر لابين، الذي قال إن التدريبات التي جرت في المنطقة العسكرية شهدت استخدام طائرات الاستطلاع من دون طيار من طراز "أورلان – 10"  والدرونات الصغيرة من طراز "تاخيون" وطائرة الاستطلاع الجوي من دون طيار "إيلرون – 3" في وقت واحد.

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وأوضح الفريق أن تجربة استخدام أكثر من طائرة من دون طيار في وقت واحد تكللت بالنجاح التام وزادت من دقة إصابة الأهداف.

وأشار الفريق أيضا إلى أن الخبرة المكتسبة من العمليات في سوريا ساعدت الجيش ككل في تشكيل 20 مجموعة  للحرب الإلكترونية من شأنها مكافحة الدرونات المعادية كما يجري الحال في سوريا.

وتقوم تلك المجموعات بأداء مهامها في القواعد العسكرية الروسية في قرغيزيا وطاجيكستان. وتضم المجموعات  منظومات الحرب الإلكترونية  "جيتيل" ، "سيلوك"، "ايسوتشيك" وغيرها.

 

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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