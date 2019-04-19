"أليكس" أول روبوت يقدم نشرة إخبارية في روسيا (فيديو)

أقدم روبوت بهيئة بشرية على تقديم نشرة أخبار على القناة الروسية الحكومية "روسيا 24"، وهو ما أثار قلق بعض المشاهدين في البلاد.

وخلال مقطع إخباري، يوم الثلاثاء 16 أبريل، على قناة "روسيا 24"، تحدث المذيع الآلي المسمى "أليكس" عن مواضيع مختلفة شملت منتدى التكنولوجيا النووية في مدينة سوتشي، وتشريعات التمويل الصغير الجديدة، ونتائج وزارة الزراعة لعام 2018.

وأثار المذيع الآلي جدلا وسط عدد من الشاهدين، حيث سخر بعضهم من مظهره الغريب بعض الشيء، ومن ملابسه وتحديقه غير المنتظم، وتعبيرات وجهه المريبة.

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وتوجه المشاهدون إلى تويتر للمناقشة ظهور "أليكس"، حيث قال أحدهم ممازحا: "أليكس، إذا كنت رهينة ومجبرا على شرب الكحول، اغمز ثلاث مرات على الهواء".

فيما أشار آخرون إلى أن المذيع الآلي كان "روبوتا شديد اللطف" وأنه "مثير للاهتمام".

وطُور "أليكس" من قبل شركة "Promobot"، التي وهب مؤسسها المشارك، أليكسي يوزاكوف، اسمه للروبوت.

ويمكن للإصدار الحالي من المذيع الآلي، أن يحرك وجهه ورقبته فقط، إلا أن الشركة المطورة تقول إنها تهدف إلى جعله قادرا أيضا على تحريك أطرافه بشكل كامل في المستقبل.

وبلغت تكلفة تطوير "أليكس" أكثر من مليون روبل، أي ما يقارب 15600 دولار، وبدأ إنتاجه في عام 2017.

وطلبت قناة "روسيا 24" عبر موقعها على الإنترنت، من المشاهدين تقييم أداء "أليكس" قائلة: "يجب أن يقيم المشاهدون أداءه، هل يحل الروبوت محل الصحفيين؟".

المصدر: ميرور