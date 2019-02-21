أول مذيعة أخبار تعمل بتقنية الذكاء الصناعي في العالم (فيديو)

كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" النقاب عن "أول مذيعة أخبار تعمل بتقنية الذكاء الصناعي في العالم"، تنضم إلى المذيعين الآليين الذكور في الوكالة الإخبارية.

وطورت "شينخوا" المذيعة الافتراضية "شين خيومينغ" بالتعاون مع شركة محرك البحث "سوغو". وصاغ مطوروها خطابها وتصرفاتها بما يتناسب مع مذيع الأخبار، كوي منغ، وكشفوا النقاب عنها في شريط فيديو، يوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري.

Xinhua unveils world's first female #AI news anchor pic.twitter.com/Faj3Mk69y1 — China Xinhua News (@XHNews) February 20, 2019

وتتميز "خيومينغ" بأنها نابضة بالحياة وترمش بعينيها وتحرك يديها أثناء تحدثها أمام الكاميرا، كما يمكنها محاكاة المذيعين الحقيقيين.

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وقبل تطوير المذيعة المزودة بالذكاء الصناعي، كشفت الوكالة الصينية عن زوج من المذيعين الآليين الذكور في نوفمبر الماضي: واحد يتحدث الإنجليزية والآخر اللغة الصينية.

وفي حين أن الخطاب غالبا ما يكون نمطيا وتعابير الوجه محدودة، إلا أن المذيع الروبوت يمكنه العمل على مدار 24 ساعة في اليوم، على عكس البشر.

وكشفت "شينخوا" عن سلسلة من التحديثات لمذيعها الصناعي الذكر، مع توقع أن يغطي جلستين من المؤتمر السياسي المقرر في الصين خلال الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن النماذج المميزة بتقينة الذكاء الصناعي ما تزال بحاجة إلى نصوص مكتوبة ومحررة من قبل البشر، لتوفير أفضل نسخة للقراءة.

المصدر: RT