إصلاح طائرة معمر القذافي في أوديسا الأوكرانية

لاحظ مستخدمو الإنترنت في مطار مدينة أوديسا الأوكرانية طائرة "آن-74 تي كا-300 دي"، التي كان يستخدمها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت بوابة "دومسكايا.نيت" الإلكترونية الأوكرانية إن الطائرة التي تعود إلى الحكومة الليبية، يتم إصلاحها حاليا في معمل تابع لمطار أوديسا. وقد تم إنتاج 3 نماذج فقط من تلك الطائرة الفاخرة المخصصة لنقل كبار المسؤولين.

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وسلم أحد تلك النماذج إلى رئيس أوكرانيا، واشترت آخر حكومة القذافي. أما النموذج الثالث فتم تصديره إلى لاوس. وهناك 3 نماذج أخرى للطائرة تخزن في مصنع مدينة خاركوف الأوكرانية.

وتختلف الطائرة الفاخرة عن سابقتها "آن-74" بتغيير مكان محركيها اللذين توزعا أولا فوق جناحيها، وصارا الآن تحتهما. وتم تزيين صالون الطائرة الفاخرة بأنواع ثمينة من الخشب والكراسي الجلدية ونظام فاخر لتكييف الهواء.

وتم تسليم الطائرة لحكومة القذافي عام 2009، ثم تعطلت جراء الإصابة بشظايا القنابل الجوية وأصلحت بسرعة. وغيرت الطائرة لونها عدة مرات. وتستخدمها الآن حكومة الوفاق الوطني الليبية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا