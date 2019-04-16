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نشطاء يرصدون دبابة سوفيتية في شوارع طرابلس

العلوم والتكنولوجيا

نشطاء يرصدون دبابة سوفيتية في شوارع طرابلس
Twitter/Jason Jones
دبابة "تي-72" (أورال)
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لاحظ مستخدمو الإنترنت ظهور دبابة "تي-72" (أورال) السوفيتية في شوارع طرابلس، خلال المعارك الدائرة هناك.

وتعد "تي-72" إحدى الدبابات الـ 250 التي كانت في حوزة القوات البرية للجماهيرية الليبية.

وقال مستخدمو الإنترنت الذين نشروا صورة للدبابة، إنها تابعة لقوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماهيرية الليبية أصبحت من أول البلدان العربية التي تسلمت عام 1979 مثل هذه الدبابات، من مدينة نيجني تاغيل السوفيتية.

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وكانت الدبابات مزودة آنذاك بمقياس للمسافة ودروع خفيفة ومدفع عيار 125 ملم، ورشاش مزدوج عيار 7.62 ملم ورشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم. أما محركها فيولد قوة 780 حصانا. وتبلغ السرعة القصوى للدبابة 60 كلم/ ساعة.

وشاركت تلك الدبابات عام 1981 في العمليات الحربية ضد تشاد.

لكن تلك الدبابات صارت تعد في القرن الـ 21 معدات حربية قديمة تحتاج إلى التحديث. ودمرت غالبيتها في الحرب الأهلية عام 2011، نتيجة غارات طائرات الناتو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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