الصين تكتسب لقب شريكة معرض "ماكس-2019" الدولي للطيران والفضاء

يقام معرض "ماكس-2019" الدولي الـ 14 للطيران والفضاء، في 27 أغسطس المقبل، بمدينة جوكوفسكي في ضواحي موسكو، وذلك في إطار جديد حيث ستكون الصين الشعبية بمنزلة شريكة المعرض.

وعقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في مقر وكالة "تاس" الروسية، حضره كل من نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، أوليغ بوتشاروف، ونائب إدارة التجهيزات الصناعية في وزارة الصناعة والمعلوماتيات الصينية، منهوا تشانغ، ومدير معرض "ماكس"، ألكسندر ليفين، الذين تحدثوا إلى الصحفيين حول التحضيرات لإقامة المعرض وبرنامجه.

وأعلن مدير معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء، ألكسندر ليفين، أن نموذجا مطورا من طائرة النقل الروسية الواعدة "إيل-112 في" سيكشف عنه العام الجاري في المعرض.

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وقال مدير المعرض إن "ماكس" سيشهد عرض طائرة التزود بالوقود في الجو "إيل-78"، وطائرة الركاب الجديدة "إيل-114" إلى جانب "إيل-112 في".

وتعد "إيل-112 في" طائرة نقل عسكرية خفيفة حديثة ستحل محل طائرة النقل القديمة "آن-26" في القوات الجوية والفضائية الروسية، وبلغت حمولتها 5 أطنان. أما سرعتها القصوى فبلغت 500 كيلومتر في الساعة.

يذكر أن طائرة النقل "إيل-112 في" حققت بنجاح أول تحليق لها، في 30 مارس الماضي. ثم أعيدت إلى الشركة المصنعة لإدخال تعديلات في تصميمها.

المصدر: فيستي.رو