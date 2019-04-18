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بدء بناء سفينتي إنزال كبيرتين للبحرية الروسية

العلوم والتكنولوجيا

بدء بناء سفينتي إنزال كبيرتين للبحرية الروسية
Sputnik Pavel Lvov
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تنطلق في مصنع "يانتار" الروسي للسفن عملية بناء سفينتي إنزال كبيرتين من مشروع "11711" للبحرية الروسية.

وقال مصدر في الصناعة الحربية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، إن السفينة الأولى حملت اسم الأميرال، فلاديمير أندرييف، المعروف بالاستيلاء إبان الحرب العالمية الثانية على جنوب جزيرة ساخالين وجزز كوريل.

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ونالت الثانية اسم اللواء البحري، فاسيلي تروشين، الذي اشتهر باستيلاء قواته وسفنه إبان الحرب العالمية الثانية على القاعدة البحرية اليابانية في كوريا الشمالية.

وأشار المصدر إلى أن أول سفينة من هذا المشروع "إيفان غرين"، بنيت العام الماضي وسلمت للبحرية الروسية. ومن المتوقع أن تسلم هاتان السفينتان للبحرية الروسية بحلول عام 2025.

يذكر أن سفن الإنزال من مشروع "11711" تخصص لنقل وإنزال المعدات الحربية والأفراد. وتتسع سفينة واحدة من هذا النوع لـ 13 دبابة و36 عربة مدرعة أو 300 فرد مسلح. وتتزود السفينة بمدافع سداسية المواسير عيار 30 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

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