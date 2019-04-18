شركة صينية تصمم روبوتا عسكريا برمائيا

قامت شركة "CSIC " الصينية بتصميم وتصنيع روبوت برمائي مجنزر مقاتل من طراز "Marine Lizard".

وقالت صحيفة "Global Times" إن الروبوت اجتاز كل الاختبارات اللازمة للحصول على ترخيص باستخدامه القتالي وسُلم للجيش الصيني.

وبلغ طول "Marine Lizard"، حسب الصحيفة، 12 مترا، وسرعة سيره على الأرض الخالية الوعرة 20 كلم/ساعة، وسرعة السير في الماء 50 عقدة.

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وقبل أن يسير الروبوت على الماء، يختفي جنزيره داخل جسمه، ما يمكّنه من الإبحار كأنه زورق عادي. فيما يتعلق بسيره برا، فيمكن أن يقطع مسافة 1.2 ألف كيلومتر.

وتم تزويد الروبوت برشاشين ومنصة عمودية لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن والطائرات ومنظومة للرصد البصري الإلكتروني.

وينوي العسكريون الصينيون استخدامه في قوات خفر السواحل والدفاع الجوي قصير المدى.

المصدر: سلاح روسيا