تحديث روبوت عسكري روسي استخدمه الجيش في سوريا

تغلب مصممو روبوت "أوران-9" القتالي الروسي على بعض السلبيات التي رصدها الخبراء فيه أثناء استخدامه في سوريا.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية لشؤون العلم والتكنولوجيا اللواء، إيغور ماكوشيف، إن الروبوت جاهز تماما لاستخدامه في وحدات الجيش بعد إدخال تعديلات في تصميمه.

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يذكر أن روبوت "أوران-9" المقاتل مخصص للاستطلاع والدعم الناري للمشاة وتدمير الدبابات. وبمقدوره أن يصيب الأهداف على مسافة حتى 5 كيلومترات نهارا و3 كيلومترات ليلا.

ويسلح الروبوت بمدفع أوتوماتيكي 30 ملم، ورشاش عيار 7.62 ملم، وقواذف اللهب "شميل-إم"، وبمنظومة "أتاكا" للصواريخ المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا