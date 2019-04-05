 
مباشر

تحديث روبوت عسكري روسي استخدمه الجيش في سوريا

العلوم والتكنولوجيا

تحديث روبوت عسكري روسي استخدمه الجيش في سوريا
Sputnik Valery Melnikov
روبوت " أوران - 9" المقاتل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lobm

تغلب مصممو روبوت "أوران-9" القتالي الروسي على بعض السلبيات التي رصدها الخبراء فيه أثناء استخدامه في سوريا.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية لشؤون العلم والتكنولوجيا اللواء، إيغور ماكوشيف، إن الروبوت جاهز تماما لاستخدامه في وحدات الجيش بعد إدخال تعديلات في تصميمه.

إقرأ المزيد
روبوت برسيرك البيلاروسي
بيلاروس تكشف عن روبوت عسكري في معرض "ميلاكس-2019"

يذكر أن روبوت "أوران-9" المقاتل مخصص للاستطلاع والدعم الناري للمشاة وتدمير الدبابات. وبمقدوره أن يصيب الأهداف على مسافة حتى 5 كيلومترات نهارا و3 كيلومترات ليلا.

ويسلح الروبوت بمدفع أوتوماتيكي 30 ملم، ورشاش عيار 7.62 ملم، وقواذف اللهب "شميل-إم"، وبمنظومة "أتاكا" للصواريخ المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أنقرة قالت إنها لن تتخلى أبدا عن صفقة S400.. فبماذا هددتها واشنطن؟ 