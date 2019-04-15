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تخوف أمريكي من تطوير مقاتلة "سو-57" إلى "قاذفة نووية"

العلوم والتكنولوجيا

تخوف أمريكي من تطوير مقاتلة
Sputnik Vladimir Sergeev
طائرة سو- 57
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أفادت صحيفة "Nuclear Posture Review" الأمريكية، بأن العسكريين الأمريكيين يخشون من تحويل مقاتلة "سو-57" الروسية إلى طائرة بمقدورها أداء مهام قاذفة حاملة للسلاح النووي.

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وقال موقع "avia.pro" الروسي نقلا عن تقرير استراتيجي نشرته الصحيفة، إن الخبراء الأمريكيين لا يستبعدون تطوير مقاتلة الجيل الخامس الروسية متعددة المهام، كي تصبح قادرة على حمل السلاح النووي التكتيكي وتوجيه ضربات فعالة باستخدامه.

وشدد التقرير على أن روسيا بصدد تطوير 2000 قذيفة من الذخيرة النووية غير الاستراتيجية، بما فيها تلك التي تستخدمها السفن والطائرات والقوات البرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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