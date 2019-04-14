تصميم منظومة "إس-500" الروسية يوشك على الانتهاء

صرح قائد قوات الدفاع الجوي الروسي اللواء، يوري غريخوف، بأن عملية تصميم وتصنيع منظومة "إس-500" الروسية الواعدة للدفاع الجوي توشك أن تختتم.

وأشار اللواء إلى أن منظومة "إس-500"، شأنها شأن منظومة "إس-350" الجديدة للدفاع الجوي وكل الرادارات الحديثة، صنعت باستخدام قطع الغيار الروسية فقط، وتعمل أوتوماتيكيا بقدر الإمكان.

وأضاف غريخوف قائلا: "كل منظومة هي فريدة من نوعها ومخصصة لتنفيذ طيف واسع من المهام الرامية إلى تأمين الدفاع الجوي والفضائي لبلادنا".

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وذكر اللواء أن أكاديمية الدفاع الجوي والفضائي ستخرّج العام الجاري الدفعة الأولى من الضباط المختصين في منظومة "إس-500" الحديثة.

يذكر أن منظومة "إس-500" الروسية المعروفة أيضا كمنظومة "بروميتاي" للدفاع الجوي والدرع الصاروخية، قادرة على تدمير الأهداف على مدى 600 كيلومتر. وبوسعها أن تدمر في وقت واحد 10 أهداف باليستية واعتراض صواريخ فرط الصوتية. ويمكن أن تتعاون "بروميتاي" مع المنظومات الأقل قدرة ومراكز قيادة الطائرات وتتبادل المعلومات معها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا