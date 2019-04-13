البحرية الروسية تتسلم "غواصات كاذبة"

تتسلم البحرية الروسية أول غواصة من نوع "سوروغات"غير المأهولة، التي بمقدورها محاكاة المواصفات المغناطيسية والصوتية لمختلف الغواصات.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن الغواصة من هذا النوع عبارة عن فخ تحت مائي، يتميز بقدرة جيدة على المناورة ومدى الإبحار البعيد.

كما بوسع الغواصة أن تحاكي الموجات الصوتية المنعكسة وتيارات الماء التي تستند إليها السفن المضادة للغواصات والطائرات والمروحيات المعادية، لتتبع الغواصات الصديقة.

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ويمكن استخدام تلك الفخوخ أثناء إجراء التدريبات البحرية لخلق أهداف كاذبة تستهدفها القوات المعادية.

وأضافت الصحيفة أن قيادة البحرية الروسية لا تستبعد استخدام الغواصات غير المأهولة لتوجيه ضربات إلى العدو.

يذكر أن طول غواصة "سوروغات" غير المأهولة بلغ 17 مترا، وإزاحتها 40 طنا، وعمق الغوص حتى 600 متر. أما السرعة القصوى لها فـ 24 عقدة بحرية، ومدى الإبحار 600 كيلومتر.

المصدر: لينتا. رو