مروحيات بحرية روسية تهبط ليلا على متن فرقاطة

تدرب أفراد طواقم المروحيات البحرية "كا-27" على الهبوط ليلا على متن فرقاطة "سوبرازيتيلني" التابعة لأسطول البلطيق الروسي.

ونفذت المروحيات، حسب ناطق باسم قيادة أسطول البلطيق، 20 عملية للهبوط على سطح الفرقاطة أثناء سيرها ووقوفها في البحر.

إقرأ المزيد

وتعد تلك العملية في غاية الصعوبة، إذ يتعين على طيار المروحية الإقلاع من سطح الفرقاطة ليلا في ظروف الرؤية المحدودة، والتحليق في الجو، ثم العودة إلى الفرقاطة والهبوط على سطحها استنادا إلى قراءة العدادات فقط.

يذكر أن فرقاطة "سوبرازيتيلني" الروسية متعددة المهام من مشروع 2030، سُلمت لأسطول البلطيق، في أكتوبر عام 2011، حيث بلغت إزاحتها ألفي طن.

وتميزت الفرقاطة بتلك الإزاحة لأول مرة في تاريخ البحرية الروسية، وزودت بموقع تقني لإقلاع وهبوط المروحيات البحرية، تحته خزان يتسع لـ 20 طنا من الوقود.

المصدر: روسيسكايا غازيتا