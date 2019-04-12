الكشف عن ليزر صيني سري مضاد للأقمار الصناعية (صورة)

أورد موقع "فويني أوبوزريفاتيل" الروسي أن قمرا صناعيا هنديا خاصا صوّر منشأة سرية، في محافظة شينجيانغ الصينية التي تبعد 145 كيلومترا جنوبا عن مدينة أورومكي.

Китайский лазерный комплекс для борьбы с космическими аппаратами. Фото @new_militarycolumnist pic.twitter.com/P0LsrXW1OX — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 3 апреля 2019 г.

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وقام العقيد الهندي المتقاعد، فيناياك بهات، الذي يتخصص في الشأن الصيني، بتحليل صور فوتوغرافية نشرتها الشركة التي تمتلك القمر الصناعي، واكتشف فيها ليزرا سريا مضادا للأقمار الصناعية.

ولاحظ العقيد أن هناك 4 منشآت ذات أسقف متحركة، تقع تحتها أجهزة ليزر قوية، قادرة على إسقاط الأقمار الصناعية المحلقة في مدار الأرض.

وقال بهات إن القاعدة الصينية السرية لم تتزود بأجهزة ليزر قوية فحسب، بل وبمولدات موجات ميكروية وغيرها من عناصر الأسلحة التي تستخدم الترددات اللاسلكية.

يذكر أن إدارة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أصدرت تقريرا جاء فيه أن الصين يمكن أن تنشر العام المقبل مدفع ليزر بوسعه تدمير أي نوع من الأقمار الصناعية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا