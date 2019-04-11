 
مباشر
عاجل
سماع دوي إطلاق نار داخل مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم

روسي يكشف سبب تراجعه عن زراعة أول رأس في العالم!

العلوم والتكنولوجيا

روسي يكشف سبب تراجعه عن زراعة أول رأس في العالم!
Gettyimages.ru Jeff J Mitchell / Staff
سيرجيو كانافيرو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpcl

قال الروسي، فاليري سبيريدونوف، الذي كان سيشارك في أول عملية زراعة للرأس في العالم، إن مسؤولياته كأب جعلته يعيد التفكير في القرار.

وأوضح سبيريدونوف أنه لا يستطيع ترك "طفله الجميل"، الذي وُلد في نوفمبر الماضي، بهدف إجراء العملية الرائدة.

ويعاني الروسي البالغ من العمر 33 عاما، من ضمور عضلي قاتل يؤدي غالبا إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع.

وفي حديث أجراه مع "صباح الخير بريطانيا"، قال خبير الكمبيوتر المقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية، إنه لا يتابع العلاج لأنه لا يستطيع ترك زوجته، أناستاسيا بانفيلوفا، وابنهما الرضيع.

إقرأ المزيد
سيرجيو كانافيرو
تطور مثير للجدل في زراعة أول رأس في العالم

وأضاف فاليري: "سأكون مع المرأة التي وقعت في حبها، وأنا سعيد بأنني متزوج ولدي طفل جميل الآن. لا أستطيع أن أتركهما دون رعاية، حتى لبضعة أشهر".

ويشرف على دراسة زراعة الرأس البشري، الطبيب الإيطالي سيرجيو كانافيرو، الذي قام بإعادة ربط رؤوس القرود بعد فصلها عن أخرى، ووجد أنها ما تزال قادرة على إرسال إشارات إلى أطرافها، والتحرك مثل السابق.

وأوضح سبيريدونوف أنه ما زال يؤيد الدراسة، مؤكدا أن الإنجازات الأخيرة في الصين مهمة للغاية، لأنها قد تساعد الناس في جميع أنحاء العالم على المشي مرة أخرى.

وقبل بضعة أشهر فقط، أعرب عن مخاوفه من حدوث خطأ ما في بحث الدكتور كانافيرو، الذي يصفه بعض الخبراء بأنه مستحيل.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحركات عسكرية وأغان وطنية مع ترقب بيان الجيش السوداني