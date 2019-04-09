روسيا تصنع طابعة ثلاثية الأبعاد تستخدم مسحوقا معدنيا للطباعة

تنتهي شركة "روس إلكترونيكا" الروسية قريبا من تصميم طابعة إلكترونية ثلاثية الأبعاد، بمقدورها الطباعة باستخدام مسحوق معدني.

وقال ناطق باسم الشركة إن الآلة تتميز بسرعة الطباعة وتسمح بطباعة أجزاء من محركات الصواريخ والطائرات وريش التوربين وأعضاء الإنسان الصناعية والعناصر الخفيفة للأعمدة والجسور وغيرها، وذلك باستخدام مسحوق معدني.

ويتوقع أن تطلق الشركة أول نموذج تجريبي للطابعة بحلول عام 2020.

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ومن مميزات عمل الطابعة ثلاثية الأبعاد، السرعة الكبيرة والدقة الفائقة والحساسية المنخفضة بسبب جودة المسحوق. ولا تحتاج إلى نظام خارجي للتسخين يعمل بدرجة حرارة عالية، كما لا تحتاج إلى إنشاء غلاف واق في حجرة العمل.

يذكر أن شركة "توري" الإنتاجية العلمية بصفتها فرعا لشركة "روس إلكترونيكا"، تولت تصميم وتصنيع الطابعة ثلاثية الأبعاد الإلكترونية الواعدة.

المصدر: زاشيشات روسيا