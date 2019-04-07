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قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تختبر منظومة مكافحة الدرونات الضاربة

العلوم والتكنولوجيا

قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تختبر منظومة مكافحة الدرونات الضاربة
Sputnik ALEXANDR KRYAZHEV
صورة ارشيفية
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شهدت التدريبات التي أجرتها وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية اختبار منظومة "فالداتي" الجديدة، الخاصة بمكافحة الدرونات المقاتلة الضاربة.

وقال نائب رئيس اللجنة العلمية العسكرية في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، دينيس ساخنوف، إن المنظومة الإلكترونية الروسية تبحث أولا عن درون ضارب في السماء، ثم تقوم بإغلاق قناة التحكم فيه بأمر من مركز القيادة، ليسقط أو يتم اعتراض اتصالاته وإنزاله على الأرض.

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وأضاف ساخنوف قائلا: "استخدمنا في التدريبات بضعة أنواع من الدرونات، وذلك لتأكيد مواصفات المنظومة التي تسمح بالتعرف على  الدرون ومرافقته وإسكات قنوات قيادته والحيلولة دون إرسال المعلومات منه وإليه.

وأوضح أن بمقدور المنظومة العمل ليلا ونهارا وتحييد الدرونات وإرسال معلوماتها إلى أنظمة الدفاع الجوي الصديقة.

يذكر أن قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية تنوي استخدام منظومة "فالداي" أثناء مرافقة أنظمة الصواريخ الاستراتيجية في مسارات الدوريات القتالية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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