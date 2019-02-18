صاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي العابر للقارات جاهز للخدمة

اجتاز صاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي العابر للقارات آخر الاختبارات بنجاح، وصار جاهزا لدخول الخدمة في قوام القوات الاستراتيجية الروسية ليضمن أمن روسيا لعقود قادمة.

وقال مصدر مطلع في المجمع الصناعي العسكري الروسي: "أعربت اللجنة الحكومية المختصة عن قبولها نتائج الاختبار النهائي لصاروخ "أفانغارد"

وذكر المصدر، أن الاختبار النهائي تضمن تنفيذ كل المهمات التكتيكية والتقنية وأوصت اللجنة باعتماد الصاروخ في قوات الصواريخ الهجومية الاستراتيجية الروسية.

وخضع الصاروخ ومنصة إطلاقه لكافة الاختبارات التي كان آخرها في ديسمبر 2018، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية حينها أن الأس الحربية للصاروخ استطاعت بلوغ سرعة 27 ماخ.

Sputnik

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 ديسمبر الماضي الانتهاء من الاختبارات الناجحة على هذا النوع الجديد من الأسلحة الروسية.

وقال: "سيتم نشر الفوج الأول من هذه الصواريخ في قوات الصواريخ الاستراتيجية. إنه لحدث كبير في مسيرة القوات المسلحة، وربما البلاد بأكملها. لقد ظهر نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية في روسيا".

وتابع: "هذا الصاروخ، يتوجه نحو هدفه كالنيزك، وتتراوح درجة حرارة هيكله بين 1600 و2000 درجة مئوية من شدة السرعة والاحتكاك، ومع ذلك يمكن التحكم به وتوجيهه بكل ثقة بما يضمن أمن روسيا لعقود قادمة".

إقرأ المزيد

المصدر: لينتا رو