الحرس الوطني الروسي يتسلم زوارق سريعة لحماية جسر القرم

أفادت بوابة المشتريات الحكومية الروسية بأن 8 زوارق سريعة من طراز "سرغان"، ستسلم لوحدات الحرس الوطني الروسي في القرم خلال العامين المقبلين.

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وأعلن قائد الحرس الوطني الروسي جنرال الجيش، فيكتور زولوتوف، أن الحرس الوطني الروسي سيطرح مناقصتين، تقضي إحداهما بتوريد زورقين سريعين لغاية نوفمبر المقبل. أما المناقصة الثانية، فتقضي بتوريد 6 زوارق أخرى لغاية عام 2020.

ويبلغ السعر الإجمالي للاتفاقيتين 480 مليون روبل (نحو 9 ملايين دولار).

يذكر أن زورق "سرغان" يمكن أن يبقى في البحر لمدة يومين، ويقطع مسافة 413 ميلا بحريا دون أن يتزود بالوقود.

وتبلغ سرعة الزورق 44 عقدة بحرية (نحو 81.5 كلم/ساعة)، وإزاحته 20 طنا.

وصرح زولوتوف سابقا، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن الحرس الوطني الروسي سيشكل لواء بحريا خاصا، سيرابط في مدينة كيرتش بشرق شبه جزيرة القرم وذلك لحماية جسر القرم.

المصدر: سلاح روسيا