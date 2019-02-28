"كلاشينكوف" الروسية تصدّر "المذنب" السريع لدول أجنبية

صرح مدير عام شركة "كلاشينكوف"، فلاديمير دميترييف، بأن شركته تجري محادثات بشأن تصدير زوارق "كوميتا" (المذنب) السريعة العاملة بالوسادة الهوائية إلى بلدان أخرى.

وذكر دميترييف أن شركته تأمل في توقيع اتفاقيات تصدير الزوارق نهاية الصيف المقبل. وقال إن الزوارق من هذا النوع تتمتع بطلب خارج روسيا.

وأوضح مدير عام الشركة قائلا إن هناك بعض البلدان التي أعربت عن رغبتها في شراء زورق "كوميتا" السريع، وهناك بلدان على أقل تقدير يريدان إنشاء مؤسسة مشتركة مع روسيا، تتخصص في إنتاج تلك الزوارق السريعة.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "كلاشينكوف" تجري محادثات مع بلدان آسيوية وعربية بشأن توريد زوارق "كوميتا" السريعة.

يذكر أن أول زورق عامل بالوسادة الهوائية من طراز "كوميتا 120 إم" أنتج في مصنع "فيمبيل" بمدينة ريبينسك الروسية، ليقوم بأول رحلة بحرية له الصيف الماضي، بين مدينتي سيفاستوبل ويالطا الروسيتين في شبه جزيرة القرم.

وتبلغ سرعة الزورق 35 عقدة بحرية (نحو 65 كيلومترا في الساعة). ويتسع الزورق لـ 120 راكبا.

وتستخدم زوارق "كوميتا" (المذنب) حاليا لنقل الركاب بحرا في مياه شبه جزيرة القرم الروسية. ويخطط، حسب دميترييف، لإنتاج 4 زوارق أخرى من هذا النوع ستقوم بنقل الركاب بين موانئ القرم والشاطئ الشرقي للبحر الأسود.

المصدر: تاس